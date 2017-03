Sexuelle Nötigung: Ex-Hochschulprofessor will sich äußern

München (dpa) – Der ehemalige Präsident der Münchner Musikhochschule steht wegen sexueller Nötigung erneut vor Gericht. Der 62-Jährige will sich während des Berufungsprozesses zu den Vorwürfen äußern und Fragen beantworten. Dies kündigten seine Anwälte am Mittwoch zum Auftakt vor dem Landgericht München an.

Im vergangenen Mai war der Pianist und Musikwissenschaftler wegen sexueller Nötigung einer Professorin und einer Dozentin zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Er sollte eine Geldauflage von 25 000 Euro zahlen. Die Verteidigung vermutete eine Intrige hinter den Vorwürfen, plädierte auf Freispruch und ging in Berufung. Auch die Staatsanwaltschaft und ein Opfer legten Rechtsmittel ein.