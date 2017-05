Sexuelle Übergriffe im Bamberger Stadtgebiet: Polizei nimmt 17-jährigen Slowaken fest

Mindestens dreimal hat ein Unbekannter Frauen in Bamberg angegriffen, sexuell belästigt und war danach geflohen. Jetzt wurde ein 17-jähriger Slowake festgenommen, der für die Taten verantwortlich sein soll. Im März soll er zwei Frauen im Hain bedrängt haben, woraufhin die Polizei ein Phantombild veröffentlichte. Am Dienstag griff der 17-Jährige am Regnitzufer eine junge Frau an, die so laut schrie, dass er davonrannte. Kurze Zeit später nahm ihn die Polizei fest. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Ob weitere Taten auf sein Konto gehen, prüft die Kripo.