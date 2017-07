Sexueller Missbrauch: 46-Jähriger muss in Psychiatrie bleiben

Dieser Bayreuther Gerichtsfall dürfte einmalig in Deutschland sein. Ein 46-Jähriger ist am Mittwoch wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Strafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Er hat sich im Februar 2016 vor Kindern in Bayreuth ausgezogen und selbst befriedigt. Das Besondere: Der Verurteilte war zuvor bereits über 25 Jahre ununterbrochen im Bezirkskrankenhaus. 1990 war er wegen vieler gleicher Taten in Bamberg zu einer einjährigen Jugendstrafe verurteilt und in der Psychiatrie untergebracht worden. Weil er seinen Sexualtrieb nicht kontrollieren konnte, konnte er bis letztes Jahr nicht rausgelassen werden. Dann endlich wieder freigelassen, ist der Mann auf die selbe Art sofort wieder straffällig geworden. Es galt auch bei der jüngsten Verhandlung noch die Entscheidung aus den 90ern. Nach der Urteilsverkündung wurde der 46-jährige zurück ins BKH gebracht.