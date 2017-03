Sexueller Missbrauch von Kindern: 34-jähriger Kulmbacher steht in Bayreuth vor Gericht

In Bayreuth steht heute ein 34-jähriger Mann aus Kulmbach vor Gericht, weil er zwei minderjährige Mädchen missbraucht haben soll. Schon 2005 hatte er mit einer damals 13-Jährigen Sex in seinem Auto, an einer Bushaltestelle. Zwischen 2008 und 2015 soll er dann ein anderes Mädchen zig-fach am Geschlechtsteil berührt haben. Beim ersten Mal war es neun Jahre alt.

Dem Kulmbacher wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Er soll gewusst haben, wie jung beide Mädchen sind.

Ein Urteil soll heute noch fallen.