Shisha-Bars im Fokus: Zoll beschlagnahmt 64 Kilo Tabak

Traunstein (dpa/lby) – Bei der Kontrolle mehrerer Shisha-Bars in Traunstein hat der Zoll 64 Kilogramm Tabak beschlagnahmt. Nahezu der gesamte vorgefundene Tabak für die Wasserpfeifen der Bars war nach Angaben des Hauptzollamts Rosenheim vom Freitag nicht ordnungsgemäß versteuert worden. Die Polizei beteiligte sich an den Kontrollen in den vergangenen Tagen und erwischte zudem mehrere Menschen, darunter einen Jugendlichen, beim Rauchen in den Lokalen. Nach dem Gesetz zum Schutz der Gesundheit ist auch in Shisha-Bars das Rauchen untersagt, in geschlossenen Räumen dürfen lediglich Aromen aus Dampfsteinen konsumiert werden.