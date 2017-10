Sich umschauen im Pauli: Neu gebauter Kulmbacher Kindergarten hat heute Tag der offenen Tür

Seit gut einem Monat läuft der Betrieb, heute hat es den ersten Einblick für die Medien gegeben – in den neuen (…)

Größer, schöner, besser: neuer Paul-Gerhardt-Kindergarten kommt gut an

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml will mehr Nachwuchs für die Pflegebereich gewinnen. Das hat die Gesundheitsministerin (…)

Junge Leute für die Pflege: Gesundheitsministerin wirbt in Kulmbach

In Kulmbach dreht sich heute alles um junge Leute und ihren Einstieg ins Berufsleben. Bei der Ausbildungsmesse im Berufsschulzentrum, (…)

Ausbildungsmesse in Kulmbach: Bis 14 Uhr breite Information für Schülerinnen und Schüler

Über das Dach eingestiegen: Nach Kulmbach neuer Fall in Bayreuth

Es scheint so, als gebe es neue Einbrecher in der Region, die sich darauf spezialisiert haben, in Geschäfte über das Flachdach (…)