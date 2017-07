Sicherheit geht vor: Beim Liederabend auf Banz gibt es Kontrollen und Einschränkungen

Das Liedermacherfestival auf der Klosterwiese Banz geht 2017 in eine neue Runde. Die Songs an einem Sommerabend heißen jetzt „Lieder auf Banz- ein Abend mit Freunden“. Es gibt einen neuen Organisator, den Veranstaltungsservice Bamberg. Und der hat sich für die Neuinszenierung des beliebten Liederabends große Namen geholt. Konstantin Wecker wird am Freitag nach Banz kommen, Willy Astor ist dabei oder auch Werner Schmidbauer, ein Urgestein der bayerischen Liedermacherszene und auch Purple Schulz kommen.

Allerdings gelten auch beim Liederabend auf Banz neue besondere Sicherheitsbestimmungen. Das Mitbringen von Getränken ist nur in weichen Verpackungen erlaubt, also Tetrapacks oder ähnliches. Taschen und Rucksäcke dürfen laut Veranstalter mitgebracht werden ,allerdings bitte möglichst klein. Am Einlass werden auf jeden Fall Kontrollen durchgeführt heißt es.