Sie sind wieder da: Comeback von Rekkenze Brass steht bevor

Sie sind wieder da. Das Blechbläserquintett Rekkenze Brass hat sich wiedervereint und neu aufgestellt. Das berichtet der Bezirk Oberfranken. Die bekannte Formation kommt im August zurück auf die Bühne. Das erste Konzert in neuer Besetzung findet am 5. August im Rahmen des Festivals „Brass im Frankenwald“ in Lichtenberg statt. Am 6. August gibt es dann noch ein Konzert in Kulmbach. Mit dem US-amerikanischen Trompeter James Thompson ist ein echter Stargast dabei. Der Musiker ist in der Szene weltweit bekannt. Die Comeback-Konzerte von Rekkenze Brass veranstaltet der Bezirk Oberfranken zusammen mit der Musikbegegnungsstätte Haus Marteau.