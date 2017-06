Sieben Verletzte bei Auffahrunfällen auf der A3

Wiesentheid (dpa/lby) – Bei Auffahrunfällen auf der Autobahn 3 bei Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) sind am Montag sieben Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen hatte zunächst eine 27-Jährige zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihr abgebremst hatte. Trotz Vollbremsung fuhr sie leicht auf. Kurz danach krachte ein 24-Jähriger in die Unfallstelle. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Stau. Dieses Stauende übersah ein Lastwagenfahrer, woraufhin vier weitere Lastwagen ebenfalls auf ihren Vordermann auffuhren. Dabei wurde der 50 Jahre alte Fahrer eines kleinen Lkw-Gespannes eingeklemmt und schwer verletzt. Ein weiterer verletzte sich leicht.

Insgesamt bildete sich ein rund 20 Kilometer langer Rückstau. Der Schaden beider Unfälle liegt der Polizei zufolge bei etwa 90 000 Euro.