Siebenhandl bei Würzburg gefordert: Duell mit Bielefeld

Würzburg (dpa/lby) – Ohne den verletzten Stammtorwart Robert Wulnikowski will der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers endlich die Wende schaffen. Nach dem Kreuzbandanriss bei dem Routinier setzt Trainer Bernd Hollerbach gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Bielefelder auf Ersatzmann Jörg Siebenhandl. «Ich bin zu einhundert Prozent bereit. Mein Job ist es, dann mit voller Kraft da zu sein, wenn ich gebraucht werde», sagte der Österreicher, der erstmals in der 2. Bundesliga von Beginn an für die Kickers aufläuft.

Die in diesem Jahr noch sieglosen Würzburger müssen den Umschwung schaffen, sonst rutschen sie immer weiter nach unten. «Auch wenn es schon etwas her ist, wissen wir noch aus der Hinrunde, dass wir gegen Bielefeld gewinnen können», sagte Abwehrspieler David Pisot vor dem Kräftemessen am Samstag (13.00 Uhr). In der Hinrunde hatte der Aufsteiger aus Unterfranken mit 1:0 gewonnen.

Sechs Punkte Vorsprung haben die Würzburger noch auf den Kontrahenten. Hollerbach meinte vor diesem wegweisenden Spiel: «Ich bin mir sicher, dass alle wissen, um was es geht und wir gemeinsam in die schweren letzten Wochen der Saison gehen.»