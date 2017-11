Beim ersten Spiel in der Basketball Champions League vor heimischer Kulisse hat es für Medi Bayreuth kein Happy End gegeben. Das Team (…)

Punkte verloren: medi Bayreuth kassiert die erste Heimspielniederlage in der Champions-League

Medi Bayreuth bleibt auch nach vier Spieltagen in der Basketball Bundesliga ungeschlagen. Gestern setzten sich die Bayreuther in einer (…)

Medi bleibt ungeschlagen: Bayreuther Basketballer siegen in Oldenburg

Erzbischof Ludwig Schick hat die Entscheidung der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt, künftig auch offiziell den Martinstag zu (…)

St. Martin in der Diskussion: Evangelische Kirche feiert mit – neuer Name abgelehnt

Diebe und Einbrecher: Zwei Täter sind im Kulmbacher Land gescheitert

In Trebgast waren in der Nacht zum Freitag Autodiebe unterwegs. Allerdings sind sie an einem BMW gescheitert. Zurückgelassen haben sie (…)