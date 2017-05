Siemens für lockere Aufsicht bei Fusionen in Zugindustrie

München (dpa) – Siemens-Finanzchef Ralf Thomas hat nach Spekulationen zu einer Zugfusion mit dem kanadischen Bombardier-Konzern für eine weniger straffe Aufsicht von Wettbewerbswächtern geworben. «Ich glaube, dass die Kartellbehörden sich den weltweiten Wettbewerb in der Branche ansehen sollten», sagte Thomas am Donnerstag in einem Fernsehinterview mit dem Finanzsender Bloomberg TV in München. Nach der Fusion der Nummer eins und zwei in China sei offensichtlich ein Konsolidierungsprozess in der Branche in Gang.

In China hatten sich die beiden größten chinesischen Zughersteller zum neuen Giganten CRRC zusammengeschlossen. Siemens und Bombardier werden ebenfalls bereits weit gediehene Gespräche zur Zusammenlegung ihrer Zugsparten nachgesagt – die aber auf wenig Gegenliebe von Behörden stoßen dürfte, weil der Markt in Europa bisher schon von nur drei Anbietern bestimmt wird. Thomas wollte Berichte dazu nicht kommentieren.