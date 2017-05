Signale stehen auf Einigung: Warmensteinacher Skisprungschanze soll bald fertig gebaut sein

In den Streit um die halb fertig gebaute Skisprungsschanze in Warmensteinach kommt Bewegung. Vor Gericht haben beide Seiten jetzt laut Nordbayerischem Kurier eingelenkt. Es geht um Geld, das die Baufirma fordert und Nachbesserungen, die der Zweckverband haben will. Weil beim Beton am Schanzenneubau nicht genau genug gearbeitet worden war, hat die Schanze keine Zertifizierung und steht seit fünf Jahren halbfertig da.

Vor Gericht hat die Baufirma signalisiert, sie könne rasch nachbessern. Der Zweckverband hat eingestanden, dass die Angaben im Bauplan nicht genau genug waren.

Wichtig ist die Schanze für das Skisprungzentrum im Fichtelgebirge. Die Warmensteinacher Schanze hat mit ihren 42 Metern die Länge, die die Skisprung-Jugend zum Trainieren braucht. Bisher muss der Nachwuchs in dem Sport einmal die Woche zu andere Trainingsstätten gefahren werden. Möglicherweise wird die Warmensteinacher Schanze schon vor dem nächsten Winter fertig.