Silversterlauf in Stammbach: Heute gibt’s die 30. Ausgabe

Jahresschlusspunkt für die Läufer auch im Kulmbacher Land ist heute der traditionelle Silvesterlauf des TV Stammbach an der Landkreisgrenze zu Hof. Den Lauf gibt es seit 30 Jahren. Inzwischen hat er über 300 Teilnehmer und ist eine der beliebtesten Laufveranstaltungen in ganz Oberfranken. Es gibt eine 14 Kilometer lange Laufstrecke und einen sieben Kilometer-Parcours, auch für Nordic-Walker oder Laufanfänger – dabei geht es nicht um Zeit, sondern darum, in einer möglichst großen Gruppe zu laufen.

Start ist um 14 Uhr am Sportzentrum in Stammbach, die Siegerehrung ist für 16 Uhr 30 geplant – wie immer mit Krapfenessen – und zum 30. Jubiläum heuer mit einigen Überraschungen. Anmelden kann man sich noch bis vor dem Start.