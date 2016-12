Silvester-Feuerwerk an Bayerns Schlössern verboten

München (dpa/lby) – Aufgrund von erhöhter Brandgefahr werden einige historische Anlagen in Bayern in der Silvesternacht gesperrt. Rund um die Schlösser, Burgen und Residenzen dürfe zudem kein Feuerwerk abgebrannt werden, teilte eine Sprecherin der Bayerischen Schlösserverwaltung am Dienstag mit. Von dem Verbot sind unter anderem das Schloss Nymphenburg in München, die Kaiserburg in Nürnberg, der Residenzplatz in Würzburg und der Bamberger Domplatz betroffen. Alle Gebäude der Bayerischen Schlösserverwaltung selbst bleiben am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. An den übrigen Tagen gelten die üblichen Winteröffnungszeiten.