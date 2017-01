Wer sich wundert, was da am Samstag Abend in der Oberen Stadt in Kulmbach für ein Krach war: Das war ein 20-Jähriger, der wohl Silvester verpasst hat. Der junge Kulmbacher stellte einige Böller auf die Straße und zündete sie an. Klar, dass da die Polizei vorbeikam um nach dem Rechten zu sehen. Böller und Raketen darf man nur an Silvester und Neujahr zünden. Das weiß der 20-Jährige jetzt auch. Er bekommt eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.