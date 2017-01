Vom Dach her ist gestern Nachmittag in Helmbrechts, im Ortsteil Lehsten ein Holzanbau an einem Wohnhaus abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass ein verirrter Böller die Brandursache war. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.