Simbach gedenkt der Opfer der «Jahrtausendflut»

Simbach am Inn (dpa/lby) – Mit einer Gedenkfeier erinnert die Stadt Simbach am Inn an die Opfer der «Jahrtausendflut» vom 1. Juni 2016. Am ersten Jahrestag finden am Donnerstag (1. Juni) in der Stadtpfarrkirche St. Marien eine Andacht und anschließend ein Konzert im Bürgerhaus statt, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte. Im Heimatmuseum ist zudem eine Sonderausstellung zu der tödlichen Katastrophe zu sehen (bis zum 31. Juli).

Nach tagelangem Regen und einem Dammbruch war die niederbayerische Stadt vor einem Jahr von einer bis zu fünf Meter tiefen Hochwasserwelle überschwemmt worden. In Simbach kamen fünf Menschen ums Leben, zwei weitere starben in umliegenden Gemeinden. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.