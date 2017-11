Skifahren in bayerischen Bergen bleibt teurer Spaß

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Die Bergbahnbetreiber in den bayerischen Skigebieten bereiten sich auf das Wintergeschäft vor. Das Skigebiet rund um die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen startet am Freitag (17. November) in die Saison, die anderen Wintersportregionen folgen in den kommenden Wochen.

Das Skifahren bleibt ein teurer Spaß, viele Bahnen haben die Preise angehoben. Die Erwachsenen-Tageskarte kostet zumeist um die 40 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dafür haben einige Betreiber auch in die Infrastruktur investiert.