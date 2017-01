Skirennfahrerinnen um Rebensburg bestreiten Abfahrt

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Gut zwei Wochen vor WM-Beginn testen die alpinen Skirennfahrerinnen um Lokalmatadorin Viktoria Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen ihre Speed-Form. Heute steht auf der berühmten Kandahar-Piste eine Abfahrt an, bei der Rebensburg erstmals in diesem Winter auf das Podium fahren kann. Vorjahresgewinnerin und Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn will nach ihrer Verletzungspause einen Schritt in Richtung Topform machen. Der Deutsche Skiverband schickt neben Rebensburg noch fünf Fahrerinnen an den Start. Am Sonntag steht dann ein Super-G an, ehe am Wochenende danach die Männer mit drei Rennen in Garmisch an der Reihe sind.