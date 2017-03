Berchtesgaden (dpa) – Skirennfahrerin Susanne Weinbuchner hat sich erstmals den deutschen Meistertitel im Riesenslalom gesichert. Die 25-Jährige aus Lenggries setzte sich am Freitag in Berchtesgaden vor der Polin Maryna Gasenica-Daniel und Leona Popovic aus Kroatien durch. Bei den deutschen Meisterschaften nehmen auch Athleten aus anderen Nationen teil, deren Ergebnisse fließen aber nicht in die Wertung um den Meistertitel ein.