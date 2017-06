So bewertet Seehofer den neuen Bund-Länder-Finanzpakt

Berlin (dpa) – Die Länder bekommen von 2020 an deutlich mehr Geld vom Bund, müssen sich aber dafür mehr Eingriffe in ihre (…)

DFL terminiert Supercup: FC Bayern gegen den BVB

Frankfurt/Main (dpa) – Der Supercup 2017 findet am 5. August in Dortmund statt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag (…)