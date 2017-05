So endete ein Einsatz gegen Reichsbürger in Garching

München/Garching (dpa/lby) – Die bayerischen Behörden treiben die Entwaffnung sogenannter Reichsbürger voran. Rund 180 Besitzer von Waffenscheinen seien der Reichsbürgerszene zugeordnet worden, in fast hundert Fällen seien bereits Widerrufsbescheide erlassen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag. Zuvor hatte sich in Garching bei München ein Waffenbesitzer und Anhänger der Reichsbürgerbewegung selbst erschossen.

«Es ist wichtig und richtig, die Waffenbesitzer unter den Reichsbürgern konsequent zu identifizieren und sie zu entwaffnen», so Herrmann. «Einige Reichsbürger sind hochgefährliche Staatsverweigerer und nicht nur harmlose Spinner mit abstrusen Staatsvorstellungen.» Ihr verschwörungstheoretisches Weltbild könne in letzter Konsequenz von Staatsverdrossenheit bis zur tödlichen Gewalt führen.

Der Garchinger Reichsbürger soll seinen Selbstmord angekündigt haben. Nach BR-Informationen hatte das Landratsamt den 43-Jährigen mehrfach vergeblich aufgefordert, seine gemeldeten Waffen abzugeben.

Im Oktober hatte ein Mann, der sich als «Reichsbürger» bezeichnete, bei einer Razzia im mittelfränkischen Georgensgmünd einen Polizisten getötet. Seitdem gab es mehrere Razzien gegen die Gruppierung, die die Bundesrepublik und ihre Institutionen nicht anerkennt.