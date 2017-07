So gut ist die Wasserqualität in Bayerns Badeseen

Trebgast (dpa/lby) – Kurz vor den Sommerferien gibt es gute Nachrichten für alle, die Urlaub daheim machen: «Aktuelle Ergebnisse der Wasseruntersuchungen zeigen: Bayerns Badeseen haben eine ausgezeichnete Wasserqualität», sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch im oberfränkischen Trebgast (Landkreis Kulmbach).

Im Freistaat gibt es dem Ministerium zufolge 376 sogenannte EU-Badestellen an 294 Seen. Dabei handelt es sich um Badeplätze, die stark frequentiert sind. Welche das sind, legen die Kommunen fest. An allen werden während der Badesaison insgesamt sechs Wasserproben entnommen, die auf verschiedene Darmbakterien und zum Teil auch auf Blaualgen untersucht werden. Die Ergebnisse sagen etwas über die Verschmutzung des Wassers durch Abwasser, Landwirtschaft und Vogelkot aus.

In diesem Jahr seien in Bayern bereits 1112 Proben untersucht worden, sagte Huml weiter. Die meisten hätten die sehr gute Wasserqualität bestätigt. Lediglich drei Proben seien mit Darmbakterien verunreinigt gewesen. Die Nachproben waren demzufolge allerdings wieder in Ordnung.

Für die Saison 2016 hatte die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency/EEA) zuletzt 355 bayerischen Badestellen eine «ausgezeichnete» Qualität bescheinigt. 18 schafften ein «gut».