So schnell ist man gemobbt: Jugendliche wegen weiter verteilter Nackfotos einer 16-Jährigen vor Gericht

Das gegenseitige Mobbing unter Jugendlichen hat drei junge Kulmbacher vor Gericht gebracht. Die drei hatten Nacktfotos einer 16-jährigen Schülerin übers Handy weiter gereicht und verteilt. Das Verfahren gegen zwei 16- und 18-jährige Jungs ist laut Bayerische Rundschau eingestellt worden, auch das gegen ein 15-jähriges Mädchen. Allerdings in zwei Fällen gegen freiwillige Arbeitstunden.

Das Opfer, eine Schülerin, hatte einem Freund Nacktfotos von sich geschickt. Als die Beziehung vier Wochen später zu Ende war, schickte der die Bilder an den neuen Freund des Mädchens und später noch an eine 15-Jährige. Die verteilte die Bilder über Whatsapp an die ganze Klasse und die 16-Jährige wurde gemobbt. Die Eltern hatten Anzeige erstattet.