Söder: Dritte Startbahn sollte bis 2025 fertig sein

München (dpa/lby) – Nach Ansicht von Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sollte die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen bis spätestens 2025 fertig sein. Es komme bei der anstehenden Entscheidungsfindung nicht auf einige «Monate hin oder her an, sondern darauf, dass Mitte des nächsten Jahrzehnts die Startbahn fertig sein sollte», sagte Söder dem «Münchner Merkur» (Dienstag). Er zeigte sich optimistisch, dass auch die Stadt München aufgrund der von ihm erarbeiteten Analyse zu den Flughafenzahlen für einen Bau plädiere. Noch vor der Sommerpause werde er die neuen Prognosen zu Passagieren und Flugbewegungen dem Aufsichtsrat in einer Sondersitzung vorlegen. «Dort müssen Freistaat, Bund und Landeshauptstadt bereden, wie es mit dem Flughafen weitergeht.»