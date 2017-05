Söder: Einzug der AfD in Bundestag nicht sicher

Berlin (dpa/lby) – Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder ist nicht vom Einzug der AfD in den Bundestag überzeugt. «Nach heutigem Stand ist nicht sicher, dass die AFD einziehen wird», sagte der CSU-Politiker der «Welt am Sonntag». Die AfD habe ein ungeklärtes Verhältnis zum Rechtsradikalismus und Neonazismus. «Wer nicht in der Lage ist, sich von Leuten wie Björn Höcke zu trennen, kokettiert mit brauner Politik. Das widert viele Bürgerliche und Konservative an.»

Gegen Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke war als Reaktion auf seine umstrittene Dresdner Rede ein Ausschlussverfahren eingeleitet worden. Er hatte eine «erinnerungspolitische Wende um 180 Grad» gefordert und beklagt, die positiven Elemente der deutschen Historie würden im Vergleich zu den Gräueltaten der Nazi-Zeit nicht genügend beachtet.