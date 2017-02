Söder: Erfolg von Schulz ist kein Strohfeuer

Berlin (dpa) – Angesichts des Umfragehochs der SPD wächst in der Union der Druck auf Kanzlerin Angela Merkel, dem sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz etwas entgegenzusetzen. «Alle, die gesagt haben, es sei ein Strohfeuer, sind ein Stück widerlegt», sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) laut «Süddeutscher Zeitung» (Montag) am Rande eines Parteitreffens. «Ich glaube, es wird nicht reichen zu sagen, was man in der Vergangenheit gut gemacht hat.» Stattdessen sei es wichtig, dass Merkel zusätzliche «Motivationsarbeit für die Basis» leiste.

Auch der ehemalige CDU-Generalsekretär und heutige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe forderte seine Partei auf, sofort in den Wahlkampf zu starten und Schulz zu stellen. «Wir müssen seinen Linkskurs und seine Faktenschwäche offenlegen», sagte er der «Bild»-Zeitung (Montag). «Keine Ahnung ist schließlich noch keine starke Meinung.» Gröhe widersprach dem Eindruck, dass es in Deutschland soziale Ungerechtigkeit gebe. «Wenn man sich in Deutschland und der Welt umsieht, geht es uns wahrlich gut. Deshalb ist der Kern unseres Wahlkampfs die Verteidigung dieses Erfolgsmodells.»