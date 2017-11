Söder präsentiert nächste Rekord-Steuerprognose für Bayern

München (dpa/lby) – Wie Bund und Kommunen darf sich auch der Freistaat Bayern auf eine weitere Rekordprognose für die Steuereinnahmen freuen. Finanzminister Markus Söder (CSU) will heute in München die Zahlen veröffentlichen. Es ist davon auszugehen, dass in Bayern die Aussichten sogar noch besser ausfallen werden als auf Bundesebene.

Bund, Länder und Kommunen können nach Angaben des geschäftsführenden Bundesfinanzministers Peter Altmaier (CDU) von Donnerstag im laufenden Jahr mit 734,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Das sind 1,8 Milliarden Euro mehr als noch im Mai angenommen, wie der Arbeitskreis Steuerschätzung bekanntgab. Bis 2022 wachsen die jährlichen Steuereinnahmen demnach auf 889,6 Milliarden Euro.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt laut Altmaier in diesem Jahr voraussichtlich bei 2,0 Prozent. Im kommenden Jahr belaufe es sich dann auf 1,9 Prozent.