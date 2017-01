Söder: Schulz-Kandidatur zeigt große Not der SPD

München (dpa/lby) – Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat die voraussichtliche Kanzlerkandidatur des bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD) als «Paukenschlag» bezeichnet. «Es zeigt die große Not der SPD», sagte Söder am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Zugleich sieht Söder darin eine größere Herausforderung für die Union. «Natürlich ist Schulz als Parteivorsitzender gefährlicher, da er nicht an die Kabinettsdisziplin gebunden ist», erklärte der CSU-Politiker.