Solidarische Landwirtschaft: Bayreuther Verein garantiert Bauern feste und faire Preise

Das erste Jahr hat einen Salatüberschuss gebracht. Ansonsten ist die so genannte Solidarische Landwirtschaft in Bayreuth, kurz Solawi, laut Nordbayerischer Kurier mit ihrem ersten Geschäfts- und Anbaujahr zufrieden. Solawi ist einer von 120 Betrieben bundesweit, der auf eine neue Form der Landwirtschaft setzen.

Man suche sich einen Öko-Landwirt – in diesem Fall in Untersteinach bei Bayreuth – der anbaut, was die Vereinsmitglieder wollen. Die kümmern sich auch um die Abwicklung der Geschäfte. Daneben gibt es so genannte Ernteteiler, Menschen, die das angebaute Obst und Gemüse abnehmen.

Der Sinn dahinter: Heimische Produkte ortsnah vertreiben, ohne Zwischenhändler, und mit fairen Preisen, die dem Landwirt garantiert werden. Der Bayreuther Verein hat jetzt sogar einen ersten Angestellten – einen eigenen Gärtner, Johannes Schott.

(Foto: Solawi-Bayreuth.org)