Solidarität mit krebskrankem Freund: Schüler rasieren sich

Hof (dpa/lby) – 13 Schüler einer Realschule in Hof haben sich aus Solidarität mit einem an Krebs erkrankten Klassenkameraden eine Glatze rasiert. Das einzige Mädchen in der Klasse schnitt seine langen Haare zwar nicht ganz, aber um gut 20 Zentimeter ab. Mit der Aktion überraschten sie ihren Freund Max. Ihm waren nach einer Chemotherapie die Haare ausgefallen. «Wir wollten zeigen: Das sind ja nur Haare, die wachsen wieder», sagte der 16-jährige Jonas Gold am Mittwoch. Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, sich eine Glatze rasieren zu lassen. Als der kranke Freund zum offiziellen Fototermin für das Kassenfoto in die Schule kam, sei er beim Anblick der vielen Glatzenträger sprachlos gewesen, erzählt Enrico Baake (15). Die spontane Aktion brachte den Schülern ein breites Medienecho ein.