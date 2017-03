Solide Gemeindekassen: Neuenmarkt will heuer sieben Millionen investieren

Das hört man nicht oft von den oberfränkischen Bürgermeistern. Der Laden brummt und die Gemeinde hat Geld um zu investieren – jedenfalls in Neuenmarkt. Bürgermeister Decker hat bei der Haushaltsverabschiedung im Gemeinderat deutlich gemacht, dass er heuer fast sieben Millionen Euro ausgeben will.

Neue Gewerbeflächen braucht Neuenmarkt, ein neues Wohngebiet soll erschlossen werden um jungen Familien Wohnraum bieten zu können, und die Gemeinde will auch in den Hochwasserschutz und den Straßenbau investieren.