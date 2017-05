Sommer in Bayern – Ansturm auf Badeseen

München (dpa/lby) – Strahlendes Sommerwetter mit viel Sonnenschein hat am Samstag die Menschen in Bayern verwöhnt. Bei hochsommerlichen Temperaturen lockten Badeseen und Freibäder zahlreiche Besucher an, auch auf den Zufahrtsstraßen in die bayerischen Alpen herrschte reger Betrieb. Dabei durften sich die Menschen über endlich richtiges Sommerwetter freuen: In Würzburg, Nürnberg und Oberstdorf wurden bereits am Mittag 24 Grad registriert. Auch auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, herrschte mit fünf Grad mildes Wetter. Auch am Sonntag versprechen die Meteorologen hochsommerliche Temperaturen mit Werten von bis zu 32 Grad. Am Montag soll es dann im Freistaat sogar noch etwas heißer werden.