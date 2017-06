Sommer, Sonne, Badevergnügen: Keine Spur von Blaualgen in der Kulmbacher Kieswäsch

„Badeverbot wegen Blaualgen“ – so stand es in den Sommern 2014 und 2015 auf Schildern an der Kulmbacher Kieswäsch. Letztes Jahr gab es keine Blaualgen und auch bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass sich die giftigen Pflanzen an der Mainaue ausbreiten. Die Maßnahmen der Stadt Kulmbach scheinen Wirkung zu zeigen, vor allem der Zaun im vorderen Bereich. Uwe Angermann von der Stadt Kulmbach:

Außerdem hat die Stadt vor zwei Jahren den natürlichen Abfluss im Bereich der hinteren Privatweiher neu gemacht. So kann ein Wasseraustausch stattfinden.

Die neuesten Untersuchungen des Landratsamtes haben ergeben, dass das Wasser in der Kieswäsch aktuell von bester Qualität ist.