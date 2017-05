Sommergefühle im Mai bei fast 30 Grad

München (dpa/lby) – Sommergefühle machen sich in Bayern breit. So erwarteten die Meteorologen am Mittwoch 29 Grad in Unterfranken, der Deutsche Wetterdienst rechnete mit dem wärmsten Tag des Jahres. «Für die 30 Grad wird es aber noch nicht reichen», sagte ein Meteorologe. In Südbayern sollte sich die Temperatur bei etwa 24 bis 25 Grad einpendeln, in den Mittelgebirgen bei gut 22 Grad. Ansonsten zeigte das DWD-Wetterradar bayernweit Sonne und einzelne Wolken an. Schon am Donnerstag sei jedoch mit schwüler Luft und gerade im Allgäu mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. Am Freitag und Samstag soll es wechselhaft werden, dafür gibt es für Sonntag wieder bessere Aussichten.