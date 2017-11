Sowas tut man nicht: Unbekannte werfen ihren Müll einfach an die Straße und in den Wald

So geht’s natürlich auch: auf alles pfeifen und seinen Müll einfach an die Straße kippen. In Presseck im Landkreis Kulmbach hat ein Unbekannter seine Altreifen einfach in den Straßengraben gerollt. Vier Kompletträder und vier Reifen von unterschiedlicher Farbe und Größe hat er zwischen Heinersreuth und Presseck abgeladen.

Im Wald bei Rudolphstein in der Nähe von Maila hat ein Unbekannter seinen Müll einfach in den Wald geladen. Bei Untertiefengrün liegen jetzt mehrere Müllsäcke – eine Sauerei.

Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.