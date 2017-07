Sozialer Tag der Realschule Kulmbach: 12.000 Euro „erarbeitet“

Der „Soziale Tag“ der Kulmbacher Carl-von-Linde-Realschule am vergangenen Dienstag war ein voller Erfolg. In diesem Jahr haben die Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe etwa 12.000 Euro erarbeitet.

Das Geld geht zugunsten benachteiligter Kinder in Süd-Ost-Europa. Beispielsweise an junge Rückkehrer oder auch Geflüchetete aus dem Nahen Osten.

Die Schüler der Carl-von-Linde-Realschule suchen sich am „Sozialen Tag“ altersgemäße Arbeiten – vom Hundesitter, Helfer bei Besorgungen und Haushaltshilfe für ältere Mitmenschen bis hin zu Arbeiten in unterschiedlichen Firmen.

Der „Soziale Tag“ soll dazu dienen, wichtige Werte zu vermitteln. Er fand bereits zum 9. Mal statt.