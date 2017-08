Sozialverband fordert weitere Reformen bei Pflege und Rente

München (dpa/lby) – Die erst Anfang 2017 gestartete Pflegereform muss von der neuen Bundesregierung nach Ansicht des Sozialverbandes VdK dringend überarbeitet werden. «Nachbesserungen und Weiterentwicklungen sind unbedingt nötig», heißt es in einer Mitteilung des bayerischen VdK-Landesverbandes. Zwar habe die Pflegereform ähnlich wie die Rentenreform wichtige Weichen gestellt, in der Praxis zeigten sich aber noch immer Probleme. Heute will die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher, in München ihre Forderungen für die Zeit nach der Bundestagswahl im September vorstellen.

So stünden den Pflegebedürftigen und Angehörigen Leistungen wie die Kurzzeitpflege rechtlich zu, sie seien im Freistaat aber dennoch nicht zu bekommen. Auch würden nach wie vor viele Betroffene über zu hohe Heimkosten klagen und das Problem der wachsenden Altersarmut sei immer noch nicht geklärt. «Die Armutsgrenze liegt in Bayern bei 1025 Euro. Diese Höhe erreicht der größte Teil der bayerischen Neurenten jedoch nicht», kritisierte der VdK.