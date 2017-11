Spaenle attackiert Aigner

München (dpa/lby) – Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle hat die Idee seiner Kabinettskollegin Ilse Aigner (beide CSU) für eine Urwahl des Landtags-Spitzenkandidaten scharf zurückgewiesen. Der Vorschlag sei «ein Lehrbeispiel für politisches Leichtmatrosentum», sagte Spaenle am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Jeder könne sich für alles bewerben. Aber ein solch «durchsichtiges politisches Manöver» diskreditiere das Instrument der Mitgliederbefragung.

Die Idee brüskiere zudem die gesamte Landtagsfraktion, kritisierte Spaenle. Er erinnerte zudem an schlechte Erfahrungen anderer Parteien mit Urwahlen, etwa der CDU in Baden-Württemberg.

Aigner hatte im Ringen um die Nachfolge von CSU-Chef Horst Seehofer eine Urwahl des Spitzenkandidaten ins Spiel gebracht. Wie die «Bild»-Zeitung und der «Münchner Merkur» am Samstag meldeten, würde sich Aigner einem solchen Votum stellen und antreten, sollte Seehofer nicht mehr kandidieren. Sie sehe darin die Möglichkeit, die zerstrittenen Lager in der CSU zu befrieden. Die Berichte über Aigners Überlegungen wurden der Deutschen Presse-Agentur in Parteikreisen bestätigt.