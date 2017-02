Spaenle soll über Scientology im Haus der Kunst aussagen

München (dpa/lby) – In ungewohnt klaren Worten hat Ministerpräsident Horst Seehofer seinen Kultusminister Ludwig Spaenle (beide (…)

Nürnberg (dpa) – Damit Barbies Haut nicht gelb und rissig wird: Forscher in Nürnberg haben den Alterungsprozess der Kultpuppe (…)

München (dpa/lby) – Schnippschnapp – dann war die Krawatte ab: Mit dem obligatorischen Scherenschnitt an Horst Seehofers (…)

Nürnberg (dpa/lby) – Collagen mit Leichenbergen oder Häftlingen eines Konzentrationslagers neben Pin-ups: Das Neue Museum in (…)

Luftbildarchiv Bayern kommt nach Neustadt an der Aisch

Neustadt an der Aisch (dpa/lby) – Das Landesluftbildarchiv Bayern wird von München in das mittelfränkische Neustadt an der Aisch (…)