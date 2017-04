Spannung im Kaufhaus: Bei Wöhrl sollen heute wichtige Weichen gestellt werden

Heute sollen die Gläubiger dem Insolvenzplan der Modehauskette Wöhrl zustimmen. Aktuell gibt es aber ein neues Angebot aus Österreich und das sorgt für Unruhe, auch in den Wöhrl-Häusern in Bamberg, Hof und Bayreuth. „Kleider Bauer“ hat sein Angebot verbessert und tritt damit in Konkurrenz zu Christian Greiner, dem Sohn von Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl.

Wirtschaftsexperten meinen, sollten die Gläubiger heute dem Plan Greiners nicht zustimmen, ginge die Investorensuche von vorne los. Es wird also spannend. Immerhin verlieren die Gläubiger mit einer Greiner-Übernahme 80 bis 90 Prozent ihrer Investitionen. In Vorbereitung der heutigen Entscheidung ist seit Monaten verhandelt, gerechnet und geplant worden. Trotzdem wird das neue Angebot aus Österreich von den Anwälten geprüft. Für zusätzliche Unruhe hatten Warnstreiks in den letzten Wochen gesorgt, mit denen die Gewerkschaft eine bessere Bezahlung der Wöhrl-Beschäftigten erreichen wollte.