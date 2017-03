Sparkasse will nicht länger warten: Genusshaus in Bayreuth steht auf der Kippe

Ob es in Bayreuth das erste Genusshaus in Oberfranken geben wird, ist unsicher. Der Grund: am Dienstag ist eine Deadline der Sparkasse, die ihr altes Gebäude neben dem Operncafe zur Verfügung stellen wollte, abgelaufen. Bis zu diesem Termin hätte die Handwerkskammer Zeit gehabt, einen Betreiber für das Genusshaus zu finden. Das ist bislang leider nicht gelungen, bestätigt HWK-Pressesprecher Bernd Sauer auf Nachfrage von Radio Plassenburg.

Die Sparkasse startet nun Plan B und sucht parallel nach einem anderen Mieter für ihr Gebäude – unabhängig davon, was der dann dort umsetzen will. Diese Entscheidung bringt die HWK unter Zugzwang. Ist sie schneller und findet einen Betreiber für ihr Genusshaus, kann sie ihre Idee noch umsetzen. Schafft sie es nicht, ist das Projekt zumindest an diesem Standort gescheitert.