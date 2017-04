Es geht los am Kulmbacher Klinikum. Mit dem symbolischen Spatenstich hat heute Vormittag der Erweiterungsbau Süd begonnen. Es ist der erste von insgesamt drei Bauabschnitten und kostet 46 Millionen Euro. Davon kommen 34 Millionen vom Freistaat. Gesundheitsministerin Melanie Huml:

Bis 2019 soll der Neubau Süd fertig sein. Dann geht es an den Neubau West und schließlich an die Generalsanierung des bestehenden Gebäudes. In rund acht Jahren soll das neue Klinikum komplett fertig sein.