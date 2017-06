Spatz bleibt häufigster Vogel in Bayern

Hilpoltstein (dpa/lby) – Der Spatz ist weiterhin der am häufigsten beobachtete Vogel in Bayerns Gärten. In vielen Stadtzentren wie München, Erlangen, Kaufbeuren und Coburg werde er aber immer seltener, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Donnerstag im fränkischen Hilpoltstein mit. «Die intensive Bautätigkeit und Flächenversiegelung in den Stadtkernen machen ihm offensichtlich so stark zu schaffen, dass er sich in die Randbereiche zurückzieht», sagte LBV-Expertin Martina Gehret. Wie die Mitmach-Aktion «Stunde der Gartenvögel» ergab, ist die Amsel der zweithäufigste Vogel in Bayern. Der Star landete auf dem dritten Platz.

Der Bestand der Spatzen oder Haussperlinge stagniere, in den Städten nehme er ab. Im gesamten Freistaat sei der Vogel nur noch in zwei Dritteln der Gärten beobachtet worden, wo hingegen die Amsel fast überall vorkomme. Mehr als 10 000 Menschen in Bayern hatten sich in diesem Jahr an der Aktion von LBV und seinem bundesweiten Partner Nabu beteiligt.

Neben Vögeln erfasste der LBV auch die Zahl der Katzen. So bekomme fast jeder bayerische Garten oft – wenn nicht täglich – Besuch einer Katze. Dieser unnatürlich hohe Jagddruck sei eine Gefahr für Vögel, Insekten, Eidechsen und andere Amphibien, hieß es von dem Verband.