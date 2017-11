SPD beendet in Nürnberg Reihe der Regionalkonferenzen

Nürnberg (dpa/lby) – Mit einer Veranstaltung in Nürnberg will die Bundes-SPD am Sonntag (11.00 Uhr) die Serie ihrer Regionalkonferenzen abschließen. Neben SPD-Chef Martin Schulz nimmt daran auch die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen teil. Schulz und andere führende SPD-Politiker wollen sich nach kurzen Statements den Fragen der Basis stellen. Die Sozialdemokraten wollen mit den insgesamt acht Regionalkonferenzen ihre Niederlage bei der Bundestagswahl aufarbeiten. Die Konferenz ist nicht presseöffentlich. Schulz will allerdings nach der Nürnberger Veranstaltung in einer Pressekonferenz über den Verlauf informieren.