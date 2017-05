SPD berät über Mobilisierungsstrategien zur Bundestagswahl

Stuttgart/Filderstadt (dpa/lsw) – Rund vier Monate vor der Bundestagswahl berät die SPD über Mobilisierungsstrategien. Auf Einladung des Bundesvorstandes kommen dazu rund 400 Mitglieder aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern heute in Filderstadt zusammen. Erwartet werden auch Bundesgeneralsekretärin Katarina Barley und Landeschefin Leni Breymaier. Das Treffen steht vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Zudem hatte die Partei bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen herbe Niederlagen einstecken müssen. Das Treffen in Filderstadt war nach Darstellung eines Parteisprechers allerdings schon seit längerem geplant.

Seit der Verkündung von Schulz‘ Kanzlerkandidatur im Januar verzeichnet die SPD bundesweit rund 17 000 Neumitglieder. Davon wollen etwa 80 an dem Treffen in Filderstadt teilnehmen.