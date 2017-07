SPD ehrt SPD: Andrea Nahles erhält Wilhelm-Hoegner-Preis

München (dpa/lby) – Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) soll mit dem Wilhelm-Hoegner-Preis ihrer Parteifreunde aus dem bayerischen Landtag ausgezeichnet werden. «Mit dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, der Stärkung der Tarifbindung, mehr Hilfe für Langzeitarbeitslose und Berufsanfänger sowie dem Verbot des Missbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen hat sie für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt gesorgt», teilte die SPD-Fraktion am Donnerstag in München mit. Mit diesen «Meilensteinen» stehe sie ganz in der Tradition von Wilhelm Hoegner, «der schon 1946 in der Bayerischen Verfassung den Grundsatz verankert hat, die Wirtschaft solle dem Allgemeinwohl dienen».

Der Preis wurde 1988 anlässlich Wilhelm Hoegners 100. Geburtstags von der SPD-Landtagsfraktion gestiftet. Er wird seitdem jährlich an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise um den Erhalt und die Sicherung der Freiheits- und Bürgerrechte im Sinne Wilhelm Hoegners verdient gemacht haben. Der Preis soll am 5. August in München übergeben werden.