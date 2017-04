SPD: Hubschrauber für Polizei-Spezialeinheiten fehlen

München (dpa/lby) – SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen will im Fall ihrer Wahl zur neuen Landesvorsitzenden den Weidener (…)

Ingolstädter Nahverkehr wird videoüberwacht

Ingolstadt (dpa/lby) – Der öffentliche Nahverkehr in Ingolstadt wird künftig in Teilen mit Videokameras überwacht. An insgesamt (…)