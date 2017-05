SPD mahnt nach Unwetter «unbürokratische Hilfe an»

Mömbris (dpa/lby) – Die SPD-Landtagsfraktion hat angesichts der schweren Unwetterschäden in Unterfranken Unterstützung für die Betroffenen angemahnt. «Die Staatsregierung muss ihnen nun schnellstmöglich unbürokratische Hilfe zuteil werden lassen», erklärte die Aschaffenburger SPD-Abgeordnete Martina Fehlner in München. Mehrere Hundert Haushalte seien betroffen und die lokale Infrastruktur sei erheblich zerstört.

Am Donnerstag war vor allem der unterfränkische Landkreis Aschaffenburg von schweren Unwettern mit Starkregen heimgesucht worden. Allein in der Gemeinde Mömbris wird mit Schäden von etwa zehn Millionen Euro gerechnet.

Unter dem Eindruck der Ereignisse übte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Harry Scheuenstuhl, erneut Kritik an der Hilfspolitik der CSU-Staatsregierung. Der Beschluss des Ministerrats, von 2019 an sämtliche Soforthilfen für Unwetter-Katastrophen einzustellen, müsse dringend überdacht werden. «Der Freistaat kann sich bei der Hilfe für die Menschen in Bayern nicht einfach zurückziehen.»